İngiltere'den flaş Rusya hamlesi! Harekete geçildi

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson bugün ilk olarak Brüksel'e giderek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

Görüşmede Johnson ve Stoltenberg, İngiltere'nin NATO'nun savunmasını güçlendirme teklifini ele alacak.

Teklif, NATO'nun Gelişmiş İleri Varlık Savaş Grubunu desteklemek için Estonya'daki İngiliz askerlerinin sayısının 2 katına çıkarılması, Güney Avrupa'da bir filo oluşturmak için daha fazla İngiliz jetinin konuşlandırılması ve denizlerin korunmasına yardımcı olmak için İngiltere'ye ait savaş gemisi HMS Trent ve Type-45 sınıfı destroyerlerin Doğu Akdeniz'e gönderilmesini içeriyor.

İngiliz Başbakan, Brüksel'den sonra Polonya'nın başkenti Varşova'ya geçerek Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki ile bir araya gelecek.

Johnson, ayrıca Polonya'daki NATO gücü kapsamında görev yapan İngiliz birlikleriyle de görüşecek.

Bu arada Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace, mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Rusya'ya gidecek. Bakanlar, yapacakları görüşmelerde, Rusya'ya tek çözüm yolunun, saldırgan hibrit savaş faaliyetleri durdurması ve diyaloga girmesi çağrısı yapacak.

"Gerçek diplomasi"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Johnson, uluslararası ortakları "Rus saldırganlığının yükünü taşıyan NATO müttefikleri"yle dayanışma göstermeye çağırdı.

NATO kurulduğunda müttefiklerin her üyenin özgürlüğünü korumak için tarihi bir taahhütte bulunduğunu kaydeden Johnson, İngiltere'nin Avrupa güvenliğine olan bağlılığının devam ettiğini belirtti.

Johnson, "Görmemiz gereken şey, zorlayıcı diplomasi değil, gerçek diplomasi. Bir ittifak olarak açıkça sınırlar çekmeli ve taviz vermeyeceğimiz ilkeler olduğu konusunda net olmalıyız. Bu, her NATO müttefikinin güvenliğini ve her Avrupa demokrasisinin NATO üyeliğini isteme hakkını da içeriyor." dedi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki artan gerilim nedeniyle, "dayanışma ruhu" içerisinde Polonya'ya 350 asker göndereceklerini açıklamıştı.

Johnson da, 8 Şubat'ta Londra'yı ziyaret eden Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyt ile görüşerek, Rusya'nın Ukrayna'ya yapacağı herhangi bir işgalin "korkunç bir hata" olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı olan Rusya'nın sınıra 100 binden fazla asker yerleştirdiği belirtiliyor.