İngiltere'den eğitimde örnek alınacak mükemmel adım: Kısıtlanacak!

İngiltere Başbakanı Sunak, iş garantisi olmayan bölümlere kısıtlama getireceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma ihtimali düşük olan bölümlere öğrenci alımını kısıtlayacağını duyurdu.

Sunak, "Başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda değilsiniz" şeklinde açıklama yaptı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, üniversite mezuniyetinden sonra iş bulma ihtimalinin düşük olduğu bölümlere yönelik önlemler alacağını açıkladı. Sunak, düşük ölçüde niteliklere sahip olan ve öğrencilerin "soygun" olarak nitelendirdiği düşük kaliteli üniversitelerin varlığından kaygı duyduğunu ifade etti.

Sunak, gelecekte iş bulma potansiyeli düşük olan bölümlere öğrenci alımını sınırlayacaklarını belirtti. Bu adımın amacının, "Başarılı olmak için üniversiteye gitmek zorunda olmadığımızı göstermek" olduğunu vurguladı. Öğrenci Ofisi (OfS) aracılığıyla, şu anda iyi sonuçlar vermeyen ve gelecekte kazanç potansiyeli düşük olan bölümlere alınan öğrenci sayısında kısıtlamalar getirileceği belirtildi.

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Eğitim Bakanı Robert Halfon ise bu önlemin sanat ve insani bilimler derslerine yönelik olmadığını açıkladı. Öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla bu kısıtlamaların uygulanmayacağı belirtildi.

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