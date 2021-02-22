  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji İngiltere'den 'düşman' uydular için kritik hamle!
Teknoloji

İngiltere'den 'düşman' uydular için kritik hamle!

İngiltere Uzay Komutanlığı'nın "düşman" uyduları imha etmek adına eğitim gerçekleştirmek için uzay kenarına savaş jetleri göndereceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 18:24:00 - 2021-02-22 19:02:27
İngiltere'den 'düşman' uydular için kritik hamle!

İngiltere Uzay Komutanlığı'nın uzaydaki düşman uydularını yok etmek için bir eğitime başlayacağı öğrenildi. Planlanan eğitimin simülasyonlarla başlayacağı aktarıldı.

Express tarafından yapılan habere göre eğitimde, Rusya ve Çin'in haberleşme uydularıyla mücadele edebilmek amaçlandı. Yapılan plana göre uçuş eğitimi egzersizlerine başlamadan önce simülasyonlar ile eğitime başlanılacak. Ayrıca eğitim için Typhoon savaş uçaklarını kullanılacak.

Simülasyon eğitimlerini tamamlayan savaş jetleri, daha sonra uçuş eğitimine bağlayacak. Jetler 20.000 ft dikey yükselişten önce 40.000 ft'e uçacak. Jetler gerçek zamanlı faaliyet gösterdiklerinde ise düşman uydularını hedef alacak ve geri dönmeden önce, 60.000 ft'te anti-uydu (ASAT) füzelerini bırakacaklar.

Çin ve Rusya tehdidi

Rusya ve Çin, GPS ve telekomünikasyon uydularını yok edebilecek kapasiteye sahip kara, hava ve deniz tabanlı ASAT füzeleri geliştirmişti. Pentagon geçen yıl, Çin'in alçak Dünya yörüngesinde hareket eden uyduları vurabilen yer tabanlı füzelere sahip olduğunu onaylamıştı. Rusya da iki çeşit uzay silahını göstermişti.

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Mike Wigston da konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çin, Rusya ve farklı ülkelerin anti-uydu alanında geliştiklerini gördüklerini; uzayda bir çatışma başlayabileceğini, ulusal çıkarlarını koruma mecburiyetinde olduklarını belirtti.

Kaynak: Savunmatr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kor general

uzayin kenarı nere oluyor :)))
  • Yanıtla
Avrupa ülkesi dünyayı ayağa kaldıran açıklamayı yaptı! Büyükelçi öldürüldü
Dünya

Avrupa ülkesi dünyayı ayağa kaldıran açıklamayı yaptı! Büyükelçi öldürüldü

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yer alan Goma kentinde Birleşmiş Milletler konvoyuna saldırı düzenlendi. Saldırıda,..
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
Siyaset

AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul İl Kongresi’nde aday olmayacağını, görevini devredeceğini açıkladı. Şenocak'ın yerine ..
100 milyon dolarlık vurgun Türkiye'de sona erdi!
Gündem

100 milyon dolarlık vurgun Türkiye'de sona erdi!

İstanbul’a yerleşen İranlı bir şebekenin kurduğu ‘Titan’ benzeri saadet zincirine ilişkin iddianame hazırlandı. Buna göre yüksek kâr payı va..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay