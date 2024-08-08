İngiltere'de tepki çeken 'tekbir' hazımsızlığı

İngiltere'de ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin liderlik yarışı adaylarından milletvekili Robert Jenrick, Sky News kanalında katıldığı programda, İngiliz polisinin, aşırı sağın şiddet eylemlerine, diğer protestolardan daha sert davrandığını öne sürdü. Jenrick, "Tekbir getirenler derhal gözaltına alınmalı" dedi.

'ALLAHUEKBER' DİYE BAĞIRIP GÖZALTINA ALINMAMASI YANLIŞ'

Polisin Filistin destekçisi gösterilere yönelik muamelesine tepki gösteren Jenrick, "Geçmişte polisi, özellikle de 7 Ekim'den bu yana gördüğümüz protestolarda bazı polis güçlerinin tutumunu çok eleştirmiştim. Birilerinin Londra sokaklarında 'Allahu Ekber' diye bağırıp derhal gözaltına alınmaması; soykırım sloganlarını Big Ben'e (Saat Kulesi) yansıtmasının ve hemen gözaltına alınmamasının oldukça yanlış olduğunu düşündüm. Bu tutumları yanlış ve bunun için polisi her zaman uyaracağım." ifadesini kullandı.

Eski Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Jenrick'in yorumlarına hem siyasiler hem de ülkedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri sert tepki gösterdi.

İNGİLİZLERDEN JENRİCK'E TEPKİ YAĞDI

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İngiltere Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, yaptığı açıklamada, "Robert Jenrick gibi insanlar toplumlarımızda gördüğümüz bazı sorunları körüklüyor. Aslında görmek istediğimiz şey, toplumların bir araya gelmesidir ve halkın büyük çoğunluğu da bunu görmek istemektedir." dedi.

'ALLAHU EKBER'İN SUÇ SAYILMASI AKILSIZCA VE DUYARSIZCA'

Muhafazakar Parti liderlik yarışı adaylarından eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mel Stride da rakibi Jenrick’in yorumlarına tepki gösterdi.

Stride, "Allahu Ekber kelimelerinin toptan suç sayılması önerisi akılsızca ve duyarsızca. Bu kelimelerin kullanımında herhangi bir tehdit ancak çok nadir durumlarda ima edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

'BU DİL ÇİRKİN VE BÖLÜCÜ'

Muhafazakar Partili Lordlar Kamarası Üyesi Barones Sayeeda Warsi de Jenrick’e tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Warsi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Her gün Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasında parlamento çalışmalarına başlamadan önce dua eder ve Tanrı'ya şükrederiz. Demokrasinin kalbinde Allahu Ekber'in parlamento versiyonunu söyleriz. Robert Jenrick'in de parçası olduğu bir süreç. Jenrick'in kullandığı bu dil, her zamanki çirkin bölücü söyleminin devamıdır."

'BU SÖZLER TAM BİR CEHALET VE DERS KİTABI NİTELİĞİNDE BİR İSLAMOFOBİDİR'

İktidardaki İşçi Partisinin milletvekili Naz Shah da "Robert Jenrick'in bu sözleri tam bir cehalet ve ders kitabı niteliğinde bir İslamofobidir." dedi.

Jenrick'i, dünyadaki her Müslümanı aşırıcılıkla eş tutmakla eleştiren Shah, "Şu ortamda düşünün ki ya bu kadar cahilsiniz ya da kasıtlı olarak tüm Müslümanları damgalamaya çalışıyorsunuz. (Jenrick) Özür dilemeli, Müslüman topluluklarla konuşmalı ve inancımız hakkında daha fazla bilgi edinmeli." ifadesini kullandı.

Britanya Müslüman Konseyi de X'ten yaptığı paylaşımda, Jenrick'in bölücü bir dil kullandığını belirterek, "Bu bölücü söylem, bugün sokaklarımızda gördüğümüz aşırı sağcı haydutları cesaretlendirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Jenrick, daha sonra X'ten yaptığı paylaşımda, Allahu Ekber kelimelerinin dini bir ifade olduğunu kabul ettiğini, ancak kamu düzenini bozmak için de kullanılabileceğini öne sürdü.