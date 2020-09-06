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Aktüel İngiltere'de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Aktüel

İngiltere'de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:14:54 -
İngiltere'de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

LONDRA (AA) - İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 988 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle son 107 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 artarak 41 bin 551'e ulaştı.

Son 24 saatte 2 bin 988 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 3 bin 287 vakanın saptandığı 22 Mayıs'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 347 bin 152'ye yükseldi.

Avrupa’da Kovid-19’dan en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de yeni vaka sayısı yükselişe geçti. Ülkede 27 Haziran - 8 Ağustos tarihlerinde 1000’in altında görülen günlük ortalama yeni vaka sayısı 8 Ağustos - 6 Eylül tarihlerinde günlük ortalama 1500 oldu.



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