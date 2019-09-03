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İngiltere'de şifa bulamadı! İngiliz anne: Türkiye’ye götürmesem oğlum ölebilirdi!

İngiltere’de beyninde tümör bulunan kanser hastası 12 yaşındaki Charlie’yi devlet hastanelerinde tedavi ettiremeyen anne, bağışlardan topladığı paralarla oğlunu Türkiye’de tedavi ettirdi. BBC'ye konuşan Toni Ilsley, tedaviyi İngiltere’de yaptıramadıkları için kızgın olduğunu söyledi.

03 Eylül 2019 Salı 23:59
İngiltere'de şifa bulamadı! İngiliz anne: Türkiye’ye götürmesem oğlum ölebilirdi!

İngiltere basınındaki haberlere göre Reading’de yaşayan 12 yaşındaki Charlie Ilsley, 2015 yılında beynindeki tümör dolayısıyla ameliyat geçirdi ancak kanserli tümör bu defa Charlie’nin omuriliğinde oluştu. Charlie’nin annesi Toni Ilsley, Oxford’daki John Radcliffe Hastanesi’ndeki doktorların kendisine bir şey yapamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine anne, oğlunu yurtdışında tedavi ettirmek için bir bağış kampanyası başlattı. Haberlere göre, bağış kampanyasında 100 bin sterlinin üzerinde para toplandı ve Charlie tedavi için Ankara’da özel bir hastaneye yattı. Tedavi için 30 bin sterlin (yaklaşık 200 bin TL) harcandı.

Çok mutluyum ama kızgınım da

BBC'ye konuşan Toni Ilsley, Charlie’nin tedaviye yanıt vermesinden çok mutlu olduklarını ancak bir yandan bunu İngiltere’de yapamadıklarından dolayı kızgın olduğunu söyledi. Toni, “Gerekli parayı toplamayıp oğlumu Türkiye’ye götürmeseydim şimdiye kadar Charlie ölmüş olabilirdi” dedi.

Tedavisi tamamlandıktan sonra İngiltere’ye dönen Charlie’nin daha sonra ileri bir iyileşme için Almanya’ya gittiği ve tamamıyla iyileşme gösterdiği bildirildi.

 

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 23:59
  1. Ankara
  2. Charlie Ilsley
  3. Toni Ilsley
  4. İngiltere

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