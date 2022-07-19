İngiltere'de Rishi Sunak adım adım başkanlığa yürüyor

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni liderini ve ülkenin başbakanı belirlemek için yapılan oylamada bugün aday sayısı 4'e düştü. Muhafazakar Parti’nin 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, yeni parti lideri ve başbakan seçimi için yapılan oylamada, eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın 115, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt’un 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 71, eski İskan ve Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch'un 58 oy alarak bir sonraki tura yükseldiğini belirterek, Milletvekili Tom Tugenhadt'ın 31 oy alarak seçim yarışından elendiğini açıkladı.

En güçlü aday Rishi Sunak

12 Temmuz’da adaylık başvurularının alınmasıyla başlayan seçim sürecinde bugün yapılan oylamayla birlikte eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 3 kez art arda en yüksek oyu aldı. Sunak, geçen hafta çarşamba günü yapılan oylamada 88 oy, perşembe günü 101 oy ve bugün 115 oy ile Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin başbakanı olma yolunda ilerliyor.

Öte yandan bugün yapılan oylamada 31 oy alarak elenen Muhafazakar Parti Milletvekili Tom Tugenhadt, sonuçların açıklanması sonrası yaptığı açıklamada, “Güveni yeniden inşa etmeliyiz. Bunu yapamazsak partimizin sonu olur” dedi. Tugendhat, elenmesiyle beraber kendisi ve destekçilerinin seçimin ilerleyen sürecinde hangi adayı desteklemeye karar verdiğini ise açıklamadı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kendisine yöneltilen istifa baskılarının ardından 7 Temmuz Perşembe günü istifa etmişti. Johnson'ın istifasıyla başlayan yeni liderlik seçimlerinin 5 Eylül'e kadar sona ermesi planlanıyor. Johnson, 5 Eylül'de yeni lider göreve başlayana kadar başbakanlık ve parti liderliği görevlerine devam edecek.

Hükümet için güven oylaması yapılacak

İngiltere'de yerel saatle 22.00'de milletvekilleri hükümet için güven oylaması yapacak. Oylama sonucuna göre hükümetin kaybetmesi durumunda genel seçimin yapılması gerekebileceği ifade edildi.

Hükümete yönelik güven oylaması, muhalefetteki İşçi Partisi'nin Boris Johnson'ın görevlerini hemen bırakması gerektiğine yönelik baskılarının ardından alındı.

İngiltere hükümeti güvenoyunu kazandı

İngiltere hükümetinin kendi içinde yaptığı güven oylamasında oy çoğunluğu hükümete güvendikleri yönünde oy kullandı. Hükümetin güvenoyunu kazanmasıyla genel seçim ihtimali ortadan kalktı.

İngiltere hükümeti, Milletvekillerinin oylamasına sunulan güvenoyunu 238'e karşı 349 oy alarak kazandı. Bugün yerel saatle 22:00 civarında açıklanan sonuçlara göre Milletvekillerinin çoğunluğunun hükümete güvendikleri yönünde oy kullanmasıyla herhangi bir genel seçime gidilmesi ihtimali ortadan kalkmış oldu.

Hükümet, güven oylaması önergesini geçen hafta muhalefetteki İşçi Partisinin Johnson'ın bir an önce görevlerini bırakması konusundaki baskıları üzerine ortaya koymuştu. Bu ayın başında istifa eden Başbakan Boris Johnson'ın görevine derhal son verilmesi gerektiğini savunan İşçi Partisine karşılık hükümet, bu doğrultuda kendi içinde bir güven oylaması yapacağını duyurmuştu. Çoğunluğun hükümete karşı oy kullanması durumunda ülkede bir genel seçim yapılması bekleniyordu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 7 Temmuz'da görevlerinden istifa ettiğini duyurmasının ardından, Muhafazakar Parti'nin 1922 Komitesi, Johnson'ın Partinin yeni lideri seçilene kadar görevlerine devam edeceğine karar verildiğini açıklamıştı. Komite, Johnson'ın 5 Eylül'e kadar görevine devam etmesine karar vermişti.

Liderlik yarışması devam ediyor

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasıyla beraber Muhafazakar Parti içinde liderlik yarışı devam ediyor. Partinin yeni lideri olmak üzere yapılan seçimlerin bugünkü etabında geriye 4 aday kaldı. Seçimleri kazanan aday hem Muhafazakar Parti lideri hem de ülkenin yeni başbakanı olacak.

Yapılan oylamalarda ise şu ana kadar en yüksek oyları art arda eski Maliye Bakanı Rishi Sunak aldı. Sunak geçen hafta Çarşamba günü yapılan oylamada 88 oy, Perşembe günü 101 oy ve bugün 115 oy aldı. Liderlik seçimlerinde yarışacak diğer adaylar ise oy çoğunluğu sırasına göre, Ticaret Bakanı Penny Mordaunt, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Topluluklar Dairesi Eşitlik Bakanı Kemi Badenoch olarak belirlendi.