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Dünya İngiltere’de otomobil okula daldı
Dünya

İngiltere’de otomobil okula daldı

Yeniakit Publisher
2023-07-06 14:28:00 -
İngiltere’de otomobil okula daldı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wimbledon bölgesinde bir ilkokula otomobil daldı. Polis, yaralılar olduğunu duyurdu.

Olay, Wimbledon bölgesindeki Camp Caddesi’nde meydana geldi. Polis, otomobilin caddede bulunan bir ilkokula daldığını duyurdu. Merton Semti Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, “Birkaç kişinin olay yerinde tedavisi sürüyor. Gelişmeleri paylaşacağız” denildi. Öte yandan Londra İtfaiyesi ve Londra Ambulans Servisi’nin de olay yerine intikal ettiği belirtildi.

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