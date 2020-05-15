İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölümler 34 bin sınırına dayandı

LONDRA (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 384 artarak 33 bin 998 oldu.



Sağlık Bakanlığının Twitter hesabı üzerinden yayımladığı verilere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 384 artışla 33 bin 998’e yükseldi.



Ülkede toplam Kovid-19 vakası da 3 bin 560 artarak 236 bin 711’e çıktı.



Son 24 saatte mükerrerler dahil 133 bin 784 testin yapıldığı ülkede, testten geçen toplam insan sayısı 1 milyon 663 bine ulaştı.



- Huzurevi ölümleri



Öte yandan Ulusal İstatistik Ofisi’nin bugün açıkladığı verilere göre ülkede 2 Mart ile 1 Mayıs arasında huzurevlerinde meydana gelen 45 bin 899 ölümün 12 bin 526’sı Kovid-19 ile bağlantı olarak gerçekleşti.

Verilere göre 28 Aralık 2019 ile 1 Mayıs 2020 arasında ise huzurevlerinde geçen yılın aynı dönemine göre 23 bin 136 daha fazla ölüm meydana geldi.



- Parlamentoda gündeme gelmişti



İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında önceki gün yapılan Başbakana Sorular oturumuna da huzurevlerindeki ölümlerle ilgili tartışma damga vurmuştu.



Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Keir Starmer, bir kardiyologun verdiği bilgiye dayanarak, salgın sırasında taburcu edilen Kovid-19’lu çok sayıda yaşlının virüsü huzur evlerine taşıdığını iddia etmişti.



Hükümetin resmi belgelerinde 12 Mart’a kadar huzurevlerini "düşük risk" altında göstermesini de eleştiren Starmer, sadece nisan ayında huzurevlerinde hükümetin resmi sayılarına ek 10 bin açıklanamayan ölüm daha olduğunu ileri sürmüştü.



Starmer’e yanıt veren Başbakan Boris Johnson ise huzurevlerindeki ölümlerle ilgili olarak, "Teyit edildikten sonra netleşecek nihai sayıların son derece korkunç olmayacağını iddia edecek değilim." ifadesini kullanmıştı.

