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Dünya İngiltere'de koranavirüs nedeniyle rekor can kaybı
Dünya

İngiltere'de koranavirüs nedeniyle rekor can kaybı

İngiltere'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 696 kişi ölürken 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük can kaybına erişildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 22:37:00 -
İngiltere'de koranavirüs nedeniyle rekor can kaybı

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 18 bin 213 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 557 bin 7'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 696 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 56 bin 354'e yükseldi. İngiltere'de bugün 5 Mayıs'tan bu yana korona virüs nedeniyle en yüksek günlük can kaybına ulaşıldı.

Kısıtlamalar gevşeyecek

İngiltere'de ve Birleşik Krallığın diğer ülkelerinde yaklaşan Noel tatili için korona virüs kısıtlamalarının esnetileceği duyuruldu. 23-27 Aralık arasında insanların yapacağı seyahatlere ve toplu buluşmalara izin verileceği açıklandı. Yalnızca Noel bayramını kapsayacak olan esnek kısıtlamalar sayesinde farklı hane bireylerinin birbirlerini ziyaret etmesine izin verilecek. En fazla 3 farklı hane üyelerinin aynı kapalı alanda bulunmasıyla sınırlandırılacak olan kurallar için İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu süreci "özel ve zaman sınırlı bir muafiyet" olarak nitelendirdi. Johnson, insanların birbirlerini ziyaret edip etmeme risklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

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