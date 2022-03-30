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Dünya İngiltere'de köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Dünya

İngiltere'de köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İngiltere'de geçtiğimiz gün bir köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk bu sabah hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 17:37:00 -
İngiltere'de köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

West Mercia Polis Teşkilatında Başkomiser Rebecca Love, yaptığı açıklamada, pazartesi Worcestershire'da köpek tarafından ısırılan 2 yaşındaki bir çocuğun bu sabah yaşamını yitirdiğini belirtti.

Çocuğun tıbbı tedaviye rağmen aldığı yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Love, bunun trajik bir olay olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Love, 2 yaşındaki çocuğa saldıran köpek ve aynı adresteki diğer 2 köpeğin cinsini henüz teyit edemediklerini ancak ülkede yasa gereği "yasaklı köpekler" listesinde olduklarına inanmadıklarını dile getirdi.

Ülke basınındaki haberlerde, Worcestershire'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun ağır yaralandığı belirtilmişti.

İngiltere'de 22 Mart'ta da 17 aylık bir kız çocuğu, ailesinin 1 hafta önce sahiplendiği köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

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