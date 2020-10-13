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Ekonomi İngiltere’de işsizlik son üç yılın en yüksek seviyesinde
Ekonomi

İngiltere’de işsizlik son üç yılın en yüksek seviyesinde

Ülkede ağustos ayında işsizlik seviyesi yüzde 4,3 olan beklentiyi aşarak yüzde 4,5 seviyesine yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:58:47 -
İngiltere’de işsizlik son üç yılın en yüksek seviyesinde

LONDRA (AA) – İngiltere’de ağustos ayında işsizlik oranı 4,5 seviyesine yükselerek son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede ağustos ayında işsizlik seviyesi yüzde 4,3 olan beklentiyi aşarak yüzde 4,5 seviyesine yükseldi.

Temmuz'da işsizlik yüzde 4,1 seviyesinde kaydedilmişti.

Ağustos ayı itibariyle yaklaşık 1,5 milyon insan işsiz bulunan İngiltere'de ONS verilerine göre, haziran, temmuz, ağustos aylarında 227 bin kişi işini kaybetti.

ONS İstatistik Uzmanı Jonathan Athow verilere ilişkin olarak, “Pandemi başladığından beri yaklaşık yarım milyon insan işini kaybetti. İşini kaybedenlerde gençler özellikle ağırlıkta.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış ve tedbirlerin yeniden sıkılaştırılması, ülke ekonomisindeki toparlanma beklentilerini baskılıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artışının tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek, "orta, yüksek ve çok yüksek" olmak üzere 3 yerel uyarı seviyesi oluşturduklarını duyurmuştu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ise daha önce bölgesel karantina uygulamaları kapsamında kapatılacak işletmelerde çalışanların maaşlarının yüzde 66’sının hükümet tarafından karşılanacağını duyurmuştu.

Ülkede karantina uygulamaları nedeniyle yasa gereği kapanması yönünde karar verilecek işletmelerin çalışanlarının desteklenmesi için maaşlarının yüzde 66’sının 2 bin 100 sterline kadar hükümet tarafından ödenmesi planlanıyor.

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