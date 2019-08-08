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İngiltere'de gündeme oturdu: Feminizm centilmenliği öldürdü

İngiltere'de bir TV programında gazeteci-yazar Nirpal Singh Dhaliwal'in 'feminizmin centilmenliği öldürdüğü' fikri tartışıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:15
İngiltere'de gündeme oturdu: Feminizm centilmenliği öldürdü

İngiltere'de bir TV programında gazeteci-yazar Nirpal Singh Dhaliwal'in 'feminizmin centilmenliği öldürdüğü' görüşü tartışmaya açıldı. Centilmenlik yapan erkeklerin feministler tarafından terslendiğini gündeme getiren Dhaliwal, artık kadınlara yer vermeyeceğini söyledi.

"Toplu taşımada artık yer vermeyeceğim"

Hindistan kökenli Britanyalı gazeteci-yazar Nirpal Singh Dhaliwal, feminizm yüzünden centilmenlik kurallarının kafa karıştırıcı hale geldiğini, bu yüzden toplu taşımada artık kadınlara yer vermeyeceğini duyurdu.

Çok paylaşılan bir tweeti örnek olarak veren Dhaliwal, tweeti atan kadının bagajına yardım ettiği için bir erkeği eleştirdiğini, bu durum karşısında centilmenliğin anlamını sorgular hale geldiğini belirtti.

"Engeli yoksa ona niye yerimi vereyim?"

Bu ifadeler karşısında kadınlara neden yer vermesi gerektiğini sorguladığını aktaran Dhaliwal, şöyle devam etti:

"İlkin, kadının bir engeli yoksa, niye yer vereyim? Biliyorsunuz, bilet alırken erkekler de kadınlarla aynı parayı ödüyor. İşte çok çalışıyorlar, bitap düşüyorlar. Eğer kadının fiziksel engeli yoksa ona niye yerimi vereyim?"

"Feministlerin tepkileri"

45 yaşındaki yazar, kibar, nazik davranma dürtüsünün yerli yerinde olduğunu, ama sırf yardım ettikleri için terslendikleri ya da azarlandıkları durumların erkeklerin kafasını karıştırdığını dile getirdi.

Programın diğer konuğu olan sunucu DJ Noreen Khan ise feminist olmasına rağmen erkeklerin yardımını kabul etmekten mutluluk duyacağını söyledi.

"Kadınlar yer vermedi"

Bunun üzerine yardım jestlerinin karşılıklı olması gerektiğini savunan Dhaliwal, "Hayatta hiçbir kadın bana yer vermedi, futbol oynarken sakatlandığımda ve vagonda sekerek yürüdüğümde bile vermedi. Hiçbir kadın benim için sandalye çekmedi, kapı açmadı, hiçbir şey yapmadı" dedi.

Noreen Khan ise feminizm ile centilmenliğin birlikte varolabileceğini savundu.

Sosyal medyada tartışmaya neden oldu

Program sosyal medyada tartışmaya neden olurken, pek çok kişi nezaketle centilmenliğin aynı şey olmadığına işaret etti.

Bir kadın "Bence nezaketle centilmenlik birbirine karıştırılmamalı. Merdivende bavul taşıyanlara erkek ya da kadın ayrımı yapmadan yardım teklif ediyorum" diye yazdı.

Bir başkası "Centilmenlik terimini unutun. Bu ilgili kişilerin yaşı, ırkı, cinsiyetine bakmaksızın bir nezaket ve kibarlık eylemidir" görüşünü dile getirdi.

"Saldırganlık içermez ve kesinkes direnmek yerine memnuniyetle karşılanmalıdır."

Bununla birlikte programda erkek yazar, kadının hamile, sağlık sorunun ve ya da fiziksel sorununun olması halinde yerini vereceğini belirtti.

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:15
  1. İngiltere
  2. Nirpal Singh Dhaliwal
  3. feminizm
  4. centilmenlik
  5. DJ Noreen Khan

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  • Korkuyoruz.Korkuyoruz.3 dk önce
    Ermeniler bile İstanbul Sözleşmesine karşı. Şimdi Türk olacağımıza Ermeni olsaydık desek suç olur, onun için diyemeyiz. İyi de ozaman neden bana Istanbul Sözleşmesinin amacı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini ve Ailesiz Toplum Projesini dayatıyorsun. Ne yapmamız gerekiyor, hakkımızı aramak için sokaklara, meydanlara mı inmek zorundayız? Ne hakla bizi korkuyla yaşatıyorlar? Kim bu zulme dur diyecek? Yıllardır bu zulüm istanbul sözleşmesi imzalandığı günden beri devam ediyor. Bunun için yuvaları yıkmaya, tam gaz devam ediyorlar.

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