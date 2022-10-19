İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde! Sebebi ise...
İngiltere'de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10.1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.
İngiltere'de enflasyon, gıda ve alkolsüz içecekler grubu öncülüğünde beklentinin üzerinde artarak hane halkı üzerindeki yaşam maliyeti krizini ağırlaştırdı.
Temmuzda 40 yıl sonra çift haneleri gören yıllık tüketici enflasyonu ağustosta tek hanelere indikten sonra eylülde yeniden çift hanelere çıktı.
Ülkede enflasyon Eylül ayında yüzde 10.1 olarak kaydedildi.
Eylülde aylık enflasyon da yüzde 0.5 ile yüzde 0.4'lük beklentinin üzerinde gerçekleşti.
Ülkede yıllık çekirdek enflasyon eylülde yüzde 6.5 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 6.4 olmuştu.