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Ekonomi İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı! 'Yiyecek ekmek bulamayacakları günlere...'
Ekonomi

İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı! 'Yiyecek ekmek bulamayacakları günlere...'

Yeniakit Publisher
2023-04-19 10:31:00 -
İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı! 'Yiyecek ekmek bulamayacakları günlere...'

İngiltere'de mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak yıllık yüzde 10,1 oldu.

İngiltere'de mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak yıllık yüzde 10,1 oldu.
İngiltere'de enflasyon mart ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Uzmanlardan 'Yiyecek ekmek bulamayacakları günlere az kaldı' yorumları geldi.

Mart ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak yıllık yüzde 10,1 oldu. Şubat ayında yüzde 10,4 olan enflasyonun Mart ayıra yüzde 9,8'e gerilemesi bekleniyor.

Enflasyon ekim ayıda yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesini görmüştü.

Mart ayında çekirdek tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak yüzde 6,2 oldu. Beklenti fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 5,9 artacağı yönündeydi.

Perakend fiyat endeksi Mart aında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarken, yıllık artış da yüzde 13,3 olan beklentinin üzerinde yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.
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