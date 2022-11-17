İngiltere’de enflasyon 41 yılın zirvesinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (Office for National Statistics-ONS) verilerine göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2 ve yıllık 11.1 arttı. Eylülde yıllık yüzde 10.1 artan TÜFE’nin ekimde yüzde 10.7 yükseleceği öngörülüyordu. ONS, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının 1977’den bu yana en hızlı artışını gösterdiğini belirtti. Enflasyonun 41 yılın en yüksek seviyesinde olduğu ülkede son 70 senede yüzde 10 seviyesinin üstü sadece 6 kez görüldü. Ülkede 1951-1952, 1973-1977, 1979-1982 döneminde enflasyonda yüzde 10 seviyesinin üstü görülmüştü. Enflasyon ekimde yüzde 11.1 artarak çift hanede kalırken verinin İngiltere Merkez Bankası’nın (Bank of England-BoE) kısa vadeli para politikası yaklaşımını da etkilemesi bekleniyor.