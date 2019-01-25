İngiltere'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin hakaret!
İngiltere'de 'Canary Wraf Winter Light Exhibition' isimli ışık gösterisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah sözler yer aldı.25 Ocak 2019 Cuma 16:58
İngiltere'nin başkenti Londra'da 'Canary Wharf Winter Light Exhibition' isimli ışık gösterisinde skandal bir olaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı gösteride, 'Erdoğan akademisyenleri öldürüyor' yazısı gösterildi. Toplam 30 saniye süren gösteri, izleyenler tarafından kaydedildi.
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