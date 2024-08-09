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Dünya İngiltere'de bir kişi otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara hakaret etti
Dünya

İngiltere'de bir kişi otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara hakaret etti

Yeniakit Publisher
2024-08-09 09:11:00 -
İngiltere'de bir kişi otobüs şoförüne tükürüp Müslümanlara hakaret etti

İngiltere'de bir kişinin otobüs şoförüne tükürüp Müslüman karşıtı hakaretler ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

İngiltere'de bir kişinin otobüs şoförüne tükürüp Müslüman karşıtı hakaretler ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada dolaşıma girdi.

Müslümanlara Karşı Baskının Belgelenmesi (DOAM) isimli platformun X hesabından paylaşılan görüntülerde bir kişinin durakta bekleyen otobüsün şoförüne hakaret ettiği ve tükürdüğü yer aldı.

Şoföre "Müslüman terörist" diyen şahıs, şoför kabinine tükürdü.

"Sen teröristsin, otobüsten aşağı in." diye bağıran kişinin otobüse binip şoför kabinine vurduğu görülüyor.

Londra'da kaydedilen olaya ilişkin görüntüler, farklı platformlarda yüz binlerce takipçisi bulunan 5Pilllars ve UK Fact Check Politics gibi hesaplar tarafından da paylaşıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere'de Müslümanlar ve Müslüman kurumları, 29 Temmuz'dan bu yana aşırı sağcıların sebep olduğu sokak olaylarında hedef alınıyor.

Southport kentinde 17 yaşındaki Axel Rudakubana'nın 3 çocuğu öldürdüğü 8'i çocuk 10 kişiyi de yaraladığı saldırı sonrasında başlayan aşırı sağcı şiddet olayları ülke geneline yayılmıştı.

AA

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