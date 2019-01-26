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İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu

ABD'nin açık desteği ile darbe girişimine maruz kalan Venezuela'ya karşı bir skandal adım da İngiltere'den geldi. İngiltere Merkez Bankasının, Venezuela Merkez Bankasının 1,2 milyar dolar değerindeki altın transferi talebini reddettiği ileri sürüldü.

26 Ocak 2019 Cumartesi 07:13
İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu

Bloomberg'de yer alan habere göre, Venezuela Merkez Bankasının,  İngiltere Merkez Bankasındaki 8 milyar dolarlık altın rezervinden, 1,2 milyar  dolarlık kısmını transfer talebi reddedildi.

Venezuela aylardır rezervlerine ulaşamıyor

Haberde, transfere, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Başkanı  Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın, İngiliz meslektaşlarına  uyguladıkları baskı nedeniyle izin verilmediği iddia edildi.

Venezuela, aylardır İngiltere Merkez Bankasındaki rezervlerine  ulaşmaya çalışıyor. Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega, aralık  ayında transfer anlaşması yapmak için İngiltere'ye gitmiş ancak sonuç alamamıştı.

Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden, çoğunluğunu muhaliflerin  oluşturduğu Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, düzenlediği basın toplantısında,  silahlı kuvvetler personeline seslenerek "Maaşlarınızı ödeyemediği zaman,  (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro) gaspçıya ne kadar bağlısınız  göreceğiz." demişti.

İngiltere Venezuela'da Guaido'yu destekliyor

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington'da Amerikalı  yetkililerle görüştükten sonra, "Nicolas Maduro’nun Venezuela’nın meşru lideri  olmadığı açık. İngiltere, Juan Guaido’nun Venezuela’yı ileriye götürecek doğru  kişi olduğuna inanıyor." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 07:35
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