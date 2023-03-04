İngiltere vatandaşı Thompson Müslüman oldu

İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmak istediğini belirterek Aksaray İl Müftülüğüne başvuran İngiltere vatandaşı Nicola Sarah Thompson için "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Merasimde İl Müftü Yardımcısı Mustafa Açıkalın, İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel bilgiler vererek, "İslam dinini tercih eden hanımefendiyi tebrik ediyorum. Araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vermiş. Rabbim, iman ve teslimiyetini kabul etsin." dedi.

Merasim, Thompson’un Kelime-i Şehadeti getirmesinin ardından yapılan dua ile tamamlandı.

Müslüman olan Thompson’a İl Müftü Yardımcısı Açıkalın tarafından ihtida belgesinin yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan Kur’an-ı Kerim ve meali hediye edildi.

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