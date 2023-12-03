  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere siyonist yardakçılığında sınır tanımıyor
Dünya

İngiltere siyonist yardakçılığında sınır tanımıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-03 06:46:00 -
İngiltere siyonist yardakçılığında sınır tanımıyor

İngiltere, esirlerin kurtarılmasına destek olmak gerekçesiyle İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin 7 Ekim'den bu yana, aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak üzere bölgedeki ortaklarıyla birlikte çalıştığı belirtildi.

Vatandaşlarının güvenliğinin "İngiltere'nin en büyük önceliği" olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere Savunma Bakanlığı, devam eden rehine kurtarma faaliyetlerini desteklemek üzere İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahasında faaliyet göstermek dahil Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirecek. Gözetleme uçakları silahsız olacak, muharip role sahip olmayacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek. Sadece rehinelerin kurtarılmasıyla ilgili bilgiler, rehinelerin kurtarılmasından sorumlu ilgili makamlara iletilecek."

İngiltere Parlamentosu'nda Gazze depremi! Gözlerini kırpmadan istifa ettiler
İngiltere Parlamentosu'nda Gazze depremi! Gözlerini kırpmadan istifa ettiler

Dünya

İngiltere Parlamentosu'nda Gazze depremi! Gözlerini kırpmadan istifa ettiler
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İngiltere Filistin için ayaklandı: İngilizler İsrail’e isyan ettiler
İngiltere Filistin için ayaklandı: İngilizler İsrail’e isyan ettiler

Gündem

İngiltere Filistin için ayaklandı: İngilizler İsrail’e isyan ettiler

İngiltere'de enerji faturaları artıyor!
İngiltere'de enerji faturaları artıyor!

Ekonomi

İngiltere'de enerji faturaları artıyor!

Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerini İngiltere baltalamış!
Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerini İngiltere baltalamış!

Dünya

Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerini İngiltere baltalamış!

Sen git o gelsin! İngiltere’den Miço’yu çıldırtan karar
Sen git o gelsin! İngiltere’den Miço’yu çıldırtan karar

Dünya

Sen git o gelsin! İngiltere’den Miço’yu çıldırtan karar

Avrupa yükselirken İngiltere geriledi
Avrupa yükselirken İngiltere geriledi

Dünya

Avrupa yükselirken İngiltere geriledi

Katil İsrail'i destekleyen İngiltere Başkanı Sunak'a tabut şoku!
Katil İsrail'i destekleyen İngiltere Başkanı Sunak'a tabut şoku!

Dünya

Katil İsrail'i destekleyen İngiltere Başkanı Sunak'a tabut şoku!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23