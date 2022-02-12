İngiltere-Rusya krizi: “Sağır” dedi, toplantıyı terk etti

İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile Moskova’da buluştu. Görüşmenin detayları ortaya çıktı. Sergei Lavrov, İngiliz mevkidaşı hakkında “Sağır birinin dilsiz biriyle konuşması gibiydi. Hayal kırıklığı yaşadım.” dedi. İngiliz Dışişleri Bakanı’nın bir ifadesi, diplomatik krize sebep oldu. Lavrov basın toplantısını terk etti.

Financial Times, İngiliz ve Rus dışişleri bakanlarının 10 Şubat Perşembe günü Moskova’da yaptığı görüşmenin detaylarını yayınladı. İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptığı bir gaf ile diplomatik krize sebep oldu. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, basına verdiği demeçte sert açıklamalarda bulundu.

Truss: Rus egemenliğini tanımıyoruz

Moskova’daki kritik görüşme iki saat sürdü. İngiliz Liz Truss’ın yanında büyük bir diplomatik heyetle geldi. Ukrayna krizi, NATO’nun Rusya sınırına doğru genişlemesi ve yaşanan askeri, diplomatik ve ekonomik gerilimler masaya yatırıldı.

İngiliz Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği durdurması gerektiğini ve askeri yığınağa bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Sergei Lavrov, “Rusya kendi egemen topraklarında istediği askeri yığınakları yapabilir. Kendi sınırlarımız içerisinde istediğimiz yere asker gönderebiliriz. Bu bizim egemenlik hakkımız.” dedi.

Sergei Lavrov, cevabının ardından kinayeli bir biçimde “Ne yani? Rusya’nın Rostov ve Voronezh vilayetlerindeki egemenliğini tanımıyor musunuz?” diye sordu. İngiliz Liz Truss, İngiltere’nin bu egemenlik iddiasını kesinlikle tanımadığını söyledi. İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi derhal araya girerek bu iki vilayetin Rusya Federasyonu sınırları içerisinde yer aldığını ve Ukrayna sınırına yakın olduğunu, askeri hareketlilik ile gündeme geldiğini Dışişleri Bakanı’na hatırlattı.

Liz Truss, daha sonra basına verdiği demeçte “Bu olayın yaşandığı doğrudur. Ukrayna sınırları içerisindeki bir bölgeden bahsettiğini düşünmüştüm. Rus toprağından bahsettiğini bilmiyordum. Elbette biz o iki vilayetteki Rus egemenliğini tanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tercümanı beklemedi

Liz Truss, tercümanın Rusça çevirisini beklemeden konuşmaya devam edince, Sergei Lavrov tepki gösterdi. İkili arasındaki “tercüme gerilimi”, basın mensuplarınca onaylandı.

Sergei Lavrov, ortak basın açıklaması sırasında “Sağır birisiyle dilsiz birisinin konuşması gibiydi. İngiliz heyeti hiçbir hazırlık yapmadan gelmiş. Hayal kırıklığı yaşadım. Biz kimseyi tehdit etmediğimizi ifade ettik. Ama görüşmeden bir verim alamadık.” dedi ve kürsüyü terk etti. Lavrov’un ses tonunun öfkeli olması dikkat çekti.

Liz Truss, “Kesinlikle dilsiz değildik. Mesajımızı ilettik.” dedikten sonra Lavrov ve diplomatik heyetle birlikte öğlen yemeği yemek üzere kürsüden indi.

"Demir Leydi" göndermesi

Demir Leydi Margaret Thatcher gibi Muhafazakar Parti mensubu olan Dışişleri Bakanı Liz Truss, giydiği kıyafetle çokça konuşuldu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olmasına rağmen Liz Truss, Demir Leydi’nin Moskova’yı ziyareti sırasında giydiği kaban ve kürk şapkayı giyerek Kızıl Meydan’da poz verdi. Bu poz, dünya basınında “Yeni bir Demir Leydi mi geliyor?” sorusunun gündeme gelmesine sebep oldu.

Bu ilk değil

Liz Truss, 2 Şubat’ta Sky News ile yaptığı röportajda Baltık Denizi ve Karadeniz’i birbirine karıştırmış, “Baltık devletleri elbette ki Karadeniz’in güvenliği için çok önemli müttefiklerimiz.” demişti. Bu gaf, sosyal medyada günlerce konuşuldu.