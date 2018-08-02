İngiltere Merkez Bankası faiz yükseltti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranında piyasalarda beklenildiği gibi artışa gitti.

BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e çıkarıldı. Piyasalarda da BOE'nin faiz oranında 25 baz puan artışa gitmesi beklentisi bulunuyordu.

BoE, Varlık Alım Programını piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 435 milyar sterlin olarak bıraktı.

Banka faiz artırma ve varlık alım programını değiştirmeme kararını oy birliği ile aldı.

Bankanın açıklamasında, ekonominin beklendiği gibi büyümesi durumunda gelecek yıllarda daha fazla faiz artışı beklendiği ifade edildi. Açıklamada, daha fazla faiz artışının kademeli ve sınırlı olacağına işaret edildi.

Banka en son geçen yıl Kasım ayında faiz oranını 25 baz puan yükseltmişti. Bir sonraki faiz toplantısı 13 Eylül'de gerçekleşecek.