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Dünya İngiltere Maliye Bakanı: IMF'yi yanıltacağız
Dünya

İngiltere Maliye Bakanı: IMF'yi yanıltacağız

Yeniakit Publisher
2023-04-13 09:57:00 -
İngiltere Maliye Bakanı: IMF'yi yanıltacağız

İngiltere Maliye Bakanı Hunt, IMF'in öngördüğü bu yıl yüzde 0,3 daralma ve gelecek yıl için yüzde 1 büyümeden daha iyi bir iş çıkaracaklarını belirtti.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere ekonomisinin gelecek 24 ayda IMF'in ortaya koyduğu karamsar görünümden "ciddi şekilde daha iyi" bir iş çıkaracağını söyledi.

IMF'in İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 daralacağı ve 2024 yılında sadece yüzde 1 büyüyeceği tahminini reddeden Hunt, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu tahminden daha iyisini yapacağız. Bizim tahminlerimiz ciddi şekilde daha iyi" dedi.

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi Şubat ayı büyüme verisini bugün açıklayacak. Ocak ayında yüzde 0,3 olan büyümenin Şubat'ta yüzde 0,1 olması bekleniyor.

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