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Spor İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool'u penaltılarda yenen Arsenal çeyrek finalde
Spor

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool'u penaltılarda yenen Arsenal çeyrek finalde

Yeniakit Publisher
2020-10-02 00:00:38 -
İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool'u penaltılarda yenen Arsenal çeyrek finalde

ANKARA (AA) - İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonunda normal süresi 0-0 biten karşılaşmada Liverpool'u penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale yükseldi.

Tek maç eleme usulü oynanan kupanın 4. turu, 3 maçla sona erdi.

Öne çıkan karşılaşmada, Anfield Stadı'nda Liverpool ile Arsenal karşılaştı. İki takım da yakaladığı gol fırsatlarından faydalanamayınca karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılar sonunda Liverpool'u 5-4 yenen Arsenal, çeyrek finale kaldı.

Fulham'ı 3-0'la geçen Brentford ve Aston Villa'yı 1-0 yenen Stoke City, turnuvada çeyrek finale kalan diğer takımlar oldu.

Turnuvada çeyrek final maçları, 21 Aralık'ta oynanacak.

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