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Gündem İngiltere Kralı Charles'a soğuk duş! Gazze serzenişini görmezden geldi
Gündem

İngiltere Kralı Charles'a soğuk duş! Gazze serzenişini görmezden geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-10 10:55:00 -

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'da Noel pazarını gezdiği esnada, Filistin destekçisi bir kadın kendisine seslenerek "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulunmasını istedi. Charles ise, kadının Gazze serzenişine kayıtsız kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kral Charles, başkentteki Ealing Noel Pazarı'nı gezerken bir kadının, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemesi için kendisine seslendiği görüldü.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK KRAL CHARLES"

Görüntülerde, Kral Charles'ın sesin geldiği tarafa yöneldiği fakat kadını görmezden geldiği dikkati çekti.

Protestocu kadının İngiltere Kralı'na, "Filistin'e özgürlük Kral Charles", "Şimdi ateşkes", "Özgür, özgür Filistin", "Mutlu Noeller" diye seslendiği anlar da görüntülere yansıdı.

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