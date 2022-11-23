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Dünya İngiltere: İran asla buna sahip olmamalı
Dünya

İngiltere: İran asla buna sahip olmamalı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İran'ın nükleer programını daha da genişlettiğine işaret ederek, bunun rejimin küresel güvenlik için oluşturduğu tehlikenin bir başka kanıtı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 20:50:00 -
İngiltere: İran asla buna sahip olmamalı

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İran'la ilgili açıklama yaptı.

Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İran'ın nükleer programını daha da genişlettiğine işaret ederek, bunun rejimin küresel güvenlik için oluşturduğu tehlikenin bir başka kanıtı olduğunu belirtti.

E3 ülkeleri, İran'ın nükleer programını genişletme kararını kınamıştı

İran, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yeterli iş birliği yapmadığı" gerekçesiyle UAEA Yönetim Kurulunda alınan aleyhte karara tepki olarak Fordo'daki nükleer tesiste uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmeye başladığını duyurmuştu.

"E3" olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya ise dün İran'ın nükleer programını daha da genişletme kararını kınamıştı.

Üç ülkenin ortak açıklamasında, "İran'ın bu adımı, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme sistemine bir meydan okumadır." ifadesine yer verilmişti.

 

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