İngiltere ile İtalya ortak savaş uçağı geliştirecek! Teklifi Meclis'ten geçti, yetkiyi verdi! Hava savunma tedariki

Hint-Pasifik’te artış gösteren bölgesel tehditler karşısında Japonya hükümeti, NATO bünyesindeki dost ülkelerle savunma kapsamlı proje ve iş birliklerine hız vermeyi hedefliyor. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve ortağı Komeito ile ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP) hükümete, proje için ortak koordinasyon kuruluna yeşil ışık yaktı.

Buna göre Japon hükümeti, İngiltere ve İtalya ile ortak savaş uçağı geliştirilmesini koordine edecek kurul oluşturulması için muhatap hükümetlerle anlaşma imzalayabilecek. Anlaşma sonrası 2025 yılında İngiltere’de “Küresel Muharebe Hava Programı (GCAP) Uluslararası Hükümet Örgütü” kurulacak. Kurulun ilk başkanlığını Japonya üstlenecek. Japonya Savunma Bakanlığına göre yeni kurul, özel firmalarla yapılan sözleşmelerin yönetimi, ürün ihracatı ve finansal düzenlemelerin yapılmasında sorumluluk üstlenecek

DİZAYN 2027’YE KADAR TAMAMLANACAK

Japonya, Başbakan Kişida Fumio’nun, 2022’de Madrid’deki NATO Zirvesi’ne katılan “ilk Japon başbakan” olmasının ardından, birlikteki dostlarıyla iş birliğini güçlendiriyor. İngiltere ve İtalya ile ortak savaş uçağı üretimi projesi Doğu Asya ülkesi Japonya’nın, müttefiki ABD dışında, ilk ortak savunma ekipmanı geliştirme projesi olarak nitelendiriliyor. Savaş uçağı projesinde ana üstleniciler Japonya’dan Mitsubishi Heavy, İngiltere’den BAE Systems ve İtalya’dan Leonardo S.p.A’dan uzmanlar, koordinasyon kurulunda yer alıyor. Aralık 2022’de kamuoyuna duyurulan GCAP kapsamında 2027’ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035 yılına kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.