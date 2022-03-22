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Gündem İngiltere gözdağı verdi! Nükleer başlık taşıyan konvoy görüntülendi!
Gündem

İngiltere gözdağı verdi! Nükleer başlık taşıyan konvoy görüntülendi!

İngiltere’nin nükleer savaş başlıklarını taşıyan konvoy Glasgow şehir merkezinin sadece bir mil güneyinde silah deposuna giderken görüntülendi. Bu geçit Rusya’ya mesaj olarak yorumlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 07:44:00 -
İngiltere gözdağı verdi! Nükleer başlık taşıyan konvoy görüntülendi!

İngiltere’nin Trident nükleer savaş başlıklarını taşıyan konvoy Glasgow şehir merkezinin sadece bir mil güneyinde Loch Long’daki Kraliyet Donanma Silah Deposu Coulport’a giderken görüldü.

İngiltere’deki nükleer konvoyları takip eden NukeWatch haber sitesi, zamanlamanın ‘endişe verici’ olduğunu belirtirken, gelişme “İngiltere nükleer başlıklı mesaj veriyor” şeklinde yorumlandı.

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