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Spor İngiltere elendi! İşte Fas'ın rakibi
Spor

İngiltere elendi! İşte Fas'ın rakibi

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa, İngiltere'yi 2-1'lik skorla yenerek yarı finalde Fas'la eşleşti.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 01:10:00 -
İngiltere elendi! İşte Fas'ın rakibi

2022 Dünya Kupası'nda son yarı finalist belli oldu. Fransa-İngiltere eşleşmesinden galip çıkan taraf Fransa oldu. Rakibini 2-1'lik skorla mağlup eden Fransa, yarı finalde Fas'la eşleşti.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda yarı final bölümüne geçildi. Bir adım sonrasında ise dev final oynanacak. Yarı finalde Hırvatistan-Arjantin, Fransa-Fas eşleşmelerini izleyeceğiz.

İlk yarı heyecanlıydı

İngiltere- Fransa maçı ilk dakikadan heyecanlı başladı. İki taraf da pozisyonlara girdi. 17'de Tchouameni şık bir golle perdeyi açtı. İngiltere girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

Kane bir attı bir kaçırdı

İngiltere'de 54. dakikada Harry Kane penaltıdan attığı golle skora eşitlik getirdi. İngiltere ikinci yarıda daha baskılı oynayan taraftı ancak 78'de Giroud sahneye çıktı. 83'te Kane bir kez daha penaltı için topun başına geçti ama bu kez kaçırdı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, turu Fransa geçti.

İlk randevu salı günü

Dünya Kupası'nda yarı finaldeki ilk randevu Arjantin ile Hırvatistan arasında. Salı günü oynanacak maç saat 22.00'de. Fransa-Fas karşılaşması ise Çarşamba akşamı saat 22.00'de oynanacak.

 

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