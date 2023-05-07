İngiltere çatırdıyor! Belize ve Jamaika'da Birleşik Karalık'tan ayrılık sesleri

Briceno, Belize'nin büyük ihtimalle cumhuriyet ilan edecek sıradaki topluluk üyesi olacağını sözlerine ekledi.

Başkent Belmopan'da yaptığı konuşmada Britanya yönetiminin kölelik dönemi suçları için özür dilemesi gerektiğini belirten Briceno, Birleşik Krallık'ın tazminat ödemesi gerektiğini de söyledi.

Briceno, "Sunak'ın en azından özür dilemek gibi ahlaki bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Kökeninden dolayı daha iyi bir anlayışa sahip olması gerekirdi. Atalarının topraklarındaki yağmalamaya baktığınızda, özür dilemesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, geçtiğimiz hafta parlamentoda gelen bir soru üzerine Britanya'nın kölelik ve sömürge dönemindeki rolü nedeniyle özür dilemeyeceğini söylemişti.

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Belize'de merkez sol Halkin Birliği partisinin liderliğini yapan Başbakan Briceno 2020'de göreve gelmiş, 2021'de Belizeli eski köleler ve torunları adına Birleşik Krallık'tan tazminat talep edilmesini öngören bir tasarıyı meclisten geçirmişti.

Yaklaşık 500 bin nüfuslu Karayipler ülkesi, Britanya monarşisinin sembolik olarak yönettiği İngilizler Milletler Topluluğu üyesi 14 ülkeden biri. Belize ayrıca topluluk içinde Kral Charles'ın hiç ziyaret etmediği tek ülke konumunda.

Belize hükümeti geçen yıl, ülkenin iki büyük partisi ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle birlikte bir anayasa komisyonu oluşturmuştu. Komisyon, cumhuriyet ilan edilmesi dahil geniş çaplı reformlar üzerinde çalışmakla görevlendirilmişti.

Cumhuriyet fikrine ülkenin her iki partisinin de destek verdiği biliniyor. Belize ayrıca topluluktan ayrılmak için referandum yerine parlamento kararının yeterli olacağı tek ülke.

Briceno'nun açıklamaları, Jamaika hükümetinin geçen hafta Britanya Kralı'nın yerine seçilmiş bir devlet başkanı olması için referandum düzenleme niyetini açıklamasından sonra geldi.

Jamaika yönetimi, Kral Charles'ın taç giyme töreninden sonra konunun tartışmaya açılacağını, 2024'te de bir referandum yapmak istediklerini açıklamıştı.

Yasal ve Anayasal İlişkilerden Sorumlu Bakan Marlene Malahoo Forte, "Birleşik Krallık taç giyme törenini kutlarken, Jamaika kralla ilişkileri kopartacak yeni bir anayasa yazıyor. Zamanı geldi. Jamaika, Jamaikalıların ellerindedir. Hükümetim bunu şimdi yapmak gerektiğine inanıyor. Veda etme vakti" ifadelerini kullanmıştı.