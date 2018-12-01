0553 313 94 23

İngiltere başının çaresine bakacak!

Brexit sürecinin ardından Avrupa Birliği'nden tamamen ayrılacak olan İngiltere'nin AB ve ABD ordusunun denetiminde olan Galileo uydu sistemini kullanmayacağı belirtildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 08:17
İngiltere başının çaresine bakacak!

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci tamamlandıktan sonra AB'nin ABD ordusunun denetimi altındaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi) ile Rus GLONASS'a alternatif olarak tasarladığı Galileo uydu sistemini kullanmayacağı açıklandı.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e giden İngiltere Başbakanı Theresa May, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin Galileo uydu sistemini kullanmayı bırakacağını ve kendi alternatiflerini geliştireceğini açıkladı.

Galileo, AB tarafından ABD ordusunun denetimi altındaki GPS ile Rus GLONASS'a alternatif bir uydu yönleyici sistemi olarak tasarlanmıştı. Toplam 30 adet uydunun dünya yörüngesine oturtularak hizmet vermesi düşünülen tasarının ilk uydusu 2005 yılında gönderilmişti. 

Galileo'ya 4 uydu daha ekleniyor

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 08:17
  1. ingiltere
  2. galileo
  3. brexit
  4. Brexit kararı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Selman'dan skandal hamle! Savaş ilanı gibi
    1. Selman'dan skandal hamle! Savaş ilanı..
    2. 41. ABD Başkanı "Baba Bush" hayatını..
    3. İngiltere başının çaresine bakacak!
    4. Eski ABD Başkanı H. W. Bush hayatını..
    5. TürkAkım Bulgaristan'dan geçecek
    6. ABD'den Ukraynalı askerlere eğitim
    7. Eski ABD Başkanı George H. W. Bush..
    8. Sarı Yelekliler AB kurumları önlerinde
    9. Veliaht Prens Selman ile Trump görüştü
    10. Suudi Arabistan'da askeri..
    11. Liderler yemekte buluştu.....
    12. Maduro, Erdoğan'ın ziyareti öncesi..
    13. Ödemeyenler ve alacaklılar dikkat... 6..
    14. Hastanede çatışma
    15. Hepsi oradan çıktı... Tam 40 kilo
    16. Bomba iddia... Veliaht Prens Selman..
    17. Yolcu otobüsü şarampole uçtu!
    18. Ortalık savaş alanına döndü.. Arabadan..
    19. Kaşıkçı cinayet ile ilgili İşbirliği..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arjantin'de
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Binali Yıldırım için yeni formül
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Gümrüklerde bekleyen 100 bin araca 6 ay ek süre
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Mısır, afişlerde Türkiye'nin askeri araçlarını kullandı!
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Avrupa Ligi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek pozisyon
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher
    Herkesi kandırmış… İlkokul mezunu savcı! Binbir surat seher

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    SGK'dan binlerce kişiye maaş müjdesi
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış
    CHP, İzmir’i IMF’lik yapmış