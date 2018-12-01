İngiltere başının çaresine bakacak!

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci tamamlandıktan sonra AB'nin ABD ordusunun denetimi altındaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi) ile Rus GLONASS'a alternatif olarak tasarladığı Galileo uydu sistemini kullanmayacağı açıklandı.

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e giden İngiltere Başbakanı Theresa May, burada yaptığı açıklamada, ülkesinin Galileo uydu sistemini kullanmayı bırakacağını ve kendi alternatiflerini geliştireceğini açıkladı.

Galileo, AB tarafından ABD ordusunun denetimi altındaki GPS ile Rus GLONASS'a alternatif bir uydu yönleyici sistemi olarak tasarlanmıştı. Toplam 30 adet uydunun dünya yörüngesine oturtularak hizmet vermesi düşünülen tasarının ilk uydusu 2005 yılında gönderilmişti.

Galileo'ya 4 uydu daha ekleniyor

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.