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Dünya İngiltere'de 1 yılda 4'üncü grev! Doktorlar isyanda
Dünya

İngiltere'de 1 yılda 4'üncü grev! Doktorlar isyanda

Yeniakit Publisher
2023-10-03 12:20:00 - 2023-10-03 12:24:44
İngiltere'de 1 yılda 4'üncü grev! Doktorlar isyanda

İngiltere'de uzman doktorlar ile pratisyen ve asistan hekimler, maaş anlaşmazlığı nedeniyle bir kez daha greve çıktı.

Ülkede yaklaşık 24 bin uzman doktor ile 61 bin pratisyen ve asistan hekim, 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Doktorların iş bırakma eylemi süresince sadece acil servis hizmetleri verilecek.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetkilileri, "grev süresince hastanelerdeki rutin hizmetlerin neredeyse durma noktasına gelebileceği" uyarısı yaptı.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, doktorlara greve son vermeleri çağrısında bulundu.

Uzman ve pratisyen hekimler, ilk kez 20 Eylül'de birlikte greve gitmiş ancak bu toplu iş bırakma eylemi 24 saat sürmüştü.

Enflasyonun üzerinde ücret artışı talebinde bulunan uzman doktorlar bu yıl 4. kez, yüzde 35 ücret artışı isteyen pratisyen ve asistan hekimler ise 7. kez greve gidiyor.
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İngiltere'de doktorların grevi, hastanelerde tedavi olmak için bekleyenlerin sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak yaklaşık 7,7 milyona yükselmesinin nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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