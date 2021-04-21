İngilizlerin İstanbul Havalimanı korkusu

İstanbul'un dünya havacılık sektöründeki yeri ve potansiyeli artık iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. İngiltere basınının geniş yer ayırdığı 'Londra Heathrow'un tacını İstanbul alacak' başlığı ile verdiği analiz, havacılık sektörü uzmanı Ralph Anker'e ait. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri olan Heathrow Havalimanının yerini alma konusundaki iddianın arkasında ise rakamlar ve havacılıktaki doğuya doğru kayış var.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna çıkışta

Anker'in analizi de Batı Avrupa'daki havalimanlarının doğudaki rakiplerine göre çok daha hızlı bir şekilde yolcu kaybetmesine dayanıyor. Uzmanın uyarısı, Batı Avrupa'daki havalimanlarının doğudaki rakipleri olan Rusya, Türkiye ve Ukrayna'dan çok daha hızlı eridiği yönünde.

The Independent'a konuşan Anker, "Hava yolculuğu talebindeki bu dramatik doğu kayması, Rusya ve Türkiye'deki devasa iç pazarlardan kaynaklanıyor. Ağırlıklı olarak uluslararası trafiğe dayanan Heathrow gibi havalimanları, sonunda iyileşecek olsa da, İstanbul'un yeni kısıtlamasız mega havalimanı, muhtemelen kendisini Avrupa'nın en işlek havalimanı haline getirmiş olacak" değerlendirmesinde bulundu.

2019'un yüzde 8'inde kaldı

Sadece iki yıl önce Atatürk Havalimanı'nın yerini alan İstanbul Havalimanı, birkaç yıl içinde yılda 200 milyon yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye ulaşacak. Bu rakam 2019'daki yolcu sayısının dört katı. 2019'da Londra Heathrow 81 milyon yolcuyla Avrupa'nın en yoğun olduğu şehirdi; Paris CDG 76 milyon, Amsterdam 72 milyon ve Frankfurt da 71 milyon kişilik bir rakama ulaşmıştı.

Neredeyse tüm Avrupa havalimanları, koronavirüs krizi sırasında yolcu sayılarının düştüğünü gördü, ancak Heathrow özellikle daha ağır bir darbe aldı. Havalimanı, Mart 2021'de 2019 yolcularının yalnızca yüzde 8'ini misafir edebildi. Amsterdam yüzde 12 ile büyük dört havalimanı arasında ikinci sırada yer aldı; Paris CDG yüzde 15 ve Frankfurt yüzde 16'da kaldı.