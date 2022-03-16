İngilizlerin Bayraktar TB2 şaşkınlığı! Dikkat çeken yorum
Baykar tarafından milli ve yerli olarak üretilen Bayraktar TB2'ler dünyada konuşulmaya devam ediyor.
Muharebe sahasında büyük başarılara imza atan, alanında dünyanın en iyilerinden olan Baykar'ın ürettiği Bayraktar TB2'lere dünyadan övgüler gelmeye devam ediyor.
'Türk Ordusunda 140'tan fazla Bayraktar TB2 var'
İngiliz medyasında yer alan haberde, Türkiye'nin gücüne güç katan Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı ifadeler yer aldı. Haberde, "Türk ordusunda şu an 140'tan fazla Bayraktar TB2 İHA faaliyet gösteriyor.'' denildi.
İngiltere'yi geride bıraktı
Türkiye'nin SİHA gücüyle İngiltere'nin SİHA gücünü karşılaştıran İngiliz medyası iki ülke arasındaki açık farkı ortaya koydu.
Türk SİHA'larının kabiliyetlerinden övgüyle söz edilen haberde, ''Sadece 10 adet 20 yıllık ABD üretimi Reaper İHA'dan oluşan bir filoya sahip olan Birleşik Krallığı fazlasıyla geride bırakıyor.'' denildi.