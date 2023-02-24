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Dünya İngilizlerin bağışı 100 milyon sterlini geçti
Dünya

İngilizlerin bağışı 100 milyon sterlini geçti

İngiltere'de Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon sterlini geçti.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 10:01:00 -
İngilizlerin bağışı 100 milyon sterlini geçti

İngiltere'de, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan bağış kampanyasında sadece iki hafta içinde 100 milyon sterlinden ( yaklaşık 2,74 milyar TL) fazla para toplandı.

İngiltere'deki çeşitli yardım kuruluşlarından oluşan Afetler Acil Durum Komitesi (DEC) tarafından düzenlenen kampanya depremden etkilenenlere yardım eli uzatmayı amaçlıyor.

Kampanya Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden üç gün sonra televizyon, radyo ve sosyal medyada reklamlar aracılığıyla duyurulmaya başladı.

Beyaz perdede James Bond'u canlandıran ünlü İngiliz aktör Daniel Craig, sinema oyuncusu Tamsin Grieg, aktör, yazar ve sunucu Michael Palin gibi ünlüler de kampanyada yer alarak yardım çağrısında bulundu.

Kaynak: Euronews

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