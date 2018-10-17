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İngilizlerden eşcinsel sapkınlığa skandal destek! Zehir saçma sırası havada!

İnsan neslinin devamını engellemek isteyen şeytani güçlerin uşağı İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic, skandal bir duyuru yaparak eşcinsel sapkınlığa destek olmak için sadece sapkınların bulunduğu bir sefer düzenleyeceğini ve uçak havadayken sapkın partiler verileceğini açıkladı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 01:00
İngilizlerden eşcinsel sapkınlığa skandal destek! Zehir saçma sırası havada!

 yeniakit.com.tr 

İnsanlığın neslini bozma adımlarından biri olan eşcinsel sapkınlık, karanlık güçler tarafından tüm dünyada yaygınlaştırılmaya devam ediliyor. Aileyi bozarak neslin devamını engellemeyi planlayan güçler sapkınlığı sürekli bilinçaltına pompalayarak yaygınlaştırmak için her etkinliğe imza atıyor.

Eşcinsel sapkınlığa İngiliz desteği

"Gaga Bulut" adlı eşcinsel sapkın Bulut Aktuğ'un erkek öğrencileri para karşılığında öpüştürmesiyle kirli yüzleri ortaya çıkan eşcinsel sapkınların dünya genelinde propagandası sürüyor.

Son olarak İngiliz medyasında yer alan habere göre, İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic, 28 Haziran 2019’da eşcinsel sapkınlara özel sefer yapmak için harekete geçti.

Uçakta sapkın etkinlikler düzenlenecek

Eşcinsel sapkınları doldurduğu uçağı Londra'dan New York'a götürecek olan hava yolu şirketi, 8 saatlik uçuş esnasında uçakta eşcinsel sapkınlık partisi düzenleyeceği açıklandı.

Sözde 'onur' yürüyüşüne adandı

İngiliz havayolu şirketinin sözkonusu ahlaksız seferi, New York'taki sözde 'onur' etkinliğine adadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 01:00
  1. Eşcinsel sapkınlık
  2. New York
  3. Londra
  4. Virgin Atlantic
  5. LGBT sapkınlık

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