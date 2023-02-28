  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adalet Bakanı Bozdağ: Ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilecek!

Koç'un cinliğine bakın! 14 milyonluk deprem bölgesinden rakip firmaları silip atacak

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Temel Karamollaoğlu'na tokat gibi sözler! 'Bugünkü Saadet yönetimi...'

Bu gece sona eriyor! Duyuruldu

Türkiye'ye F-16 satılmaması ilişkileri nasıl etkiler? Uzman isim açıkladı

Karabük'ten müthiş haber! Başrolde Gabonlu Arthur var

Malatya'daki Erkenek Göleti'nde tehlikeli bir durum var mı? Bakanlıktan açıklama

Araç sahipleri dikkat! Türkiye'de satılan Megan sıfır araç fiyatları şuan indirimli! Fiyat listesini ilan ettiler!

DSÖ Genel Direktörü Hatay'da: Türkiye elinden geleni yapıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afşin'de konuştu: Bugün itibariyle başlıyoruz
Gündem İngilizlerden deprem sonrası yardım seferberliği için harekete geçti: 45 milyon sterlinlik dev kampanya!
Gündem

İngilizlerden deprem sonrası yardım seferberliği için harekete geçti: 45 milyon sterlinlik dev kampanya!

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından İngiltere'de "Bir Porsiyon Döner Bağışla" (Donate a Doner) adlı yardım kampanyası başlatıldı. İngilizlerin bağışı o kampanya açıklaması...

Yeniakit Publisher
2023-02-28 22:40:00 - 2023-02-28 22:50:30
İngilizlerden deprem sonrası yardım seferberliği için harekete geçti: 45 milyon sterlinlik dev kampanya!

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından İngiltere'de "Bir Porsiyon Döner Bağışla" (Donate a Doner) adlı yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya ile 45 milyon sterline yakın yardım toplanması planlanıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'ye yardımlar devam ediyor. Çeşitli yardım kuruluşları tarafından Türkiye için birçok yardım kampanyasının yürütüldüğü İngiltere'de, British Kebab Awards (İngiliz Kebap Ödülleri) tarafından "Bir Porsiyon Döner Bağışla" (Donate a Doner) isimli yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya ile her bir müşterinin aldıkları porsiyonun yanında ekstra bir porsiyonun fiyatını Türkiye'ye bağışlaması hedefleniyor. Her gün 1,3 milyon porsiyon döner tüketilen ve ortalama porsiyon fiyatının 5 sterlin olduğu İngiltere'de, kampanya ile 45 milyon sterlinlik yardım toplanması hedefleniyor

British Kebab Awards'ın kurucusu İbrahim Doğuş, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Memleketim Elbistan depremin merkez üssüydü ve şimdi yıkıldı. Binlerce kişi öldü, on binlerce kişi yaralandı ve evsiz kaldı. İngiliz Kebap Ödülleri'nin kurucusu olarak, ülke genelindeki küçük işletme sahiplerini "Donate a Doner" kampanyası aracılığıyla bağış toplama çabalarımıza katılmaları için seferber etmeyi hedefliyorum" dedi.

Kampanya için oluşturulan www.donateadoner.com adlı sitede yer alan açıklamada, "Donate A Doner, döner satın alan İngiliz halkını bağış yapmaya teşvik eden bir kampanyadır. Türk mutfağının vazgeçilmezi olan döner kebap, İngiliz yemek kültürünün de temel bir direğidir ve her ana cadde üzerinde bulunur. Birleşik Krallık'ta 20 binden fazla kebap dükkanı varken ve her 10 İngiliz'den biri kebap yerken, Birleşik Krallık vatandaşlarını ihtiyaç duyulan fonları toplamak adına döner bağışlamaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bağış yapmak isteyenler, hem internet sitesinden hem de döner restoranlarından kampanya için oluşturulmuş kare kodu okutarak bağışta bulunabiliyorlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan kararını verdi! Ayın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo: Müthiş başarı
Suudi Arabistan kararını verdi! Ayın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo: Müthiş başarı

Spor

Suudi Arabistan kararını verdi! Ayın en iyi futbolcusu Cristiano Ronaldo: Müthiş başarı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23