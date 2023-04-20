İngilizlerden büyük itiraf! 'Bölgesel güç olmak isteyen Türkiye, hedefine...'

Türkiye tarihinin en önemli enerji projelerinden biri olan Karadeniz gazı, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde test edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.

Türkiye'nin Karadeniz gazı hamlesi dünya medyasında geniş yankı uyandırdı.

''TÜRKİYE'NİN ENERJİ HEDİYESİ İÇİN SAHNE KURULUYOR''

ABD medyasında yer alan haberlere göre; Sakarya sahasının Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu vurgulandı. ABD merkezli Bloomberg ise 'Türkiye seçim öncesi enerji hediyesi için sahne kuruyor' başlığını kullandı. Söz konusu haberde gazın Türkiye'nin yılda 53 milyar metreküp olan cari tüketiminin yaklaşık dörtte birini karşılamak için yeterli olacağına dikkat çekti.

''TÜRK ENERJİ SEKTÖRÜNÜN VE EKONOMİSİNİN BÜYÜMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK''

Arap medyası da Türkiye'nin Karadeniz gazı hamlesine geniş yer ayırdı. ArabNews'de yer alan haberde, Sakarya projesinin enerjide dışa bağımlılığını azaltacağını ve hane halkı faturalarını düşüreceğini vurgularken şu ifadelere yer verdi;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Sakarya doğal gaz sahasından üretilecek gaz, Türkiye'nin iç talebinin yüzde 25 ila yüzde 30'unu karşılayabildiği için Türk enerji sektörünün gelişmesine ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayabilir."

''TÜRKİYE'NİN EN İDDİALI ÜRETİM PROJESİ''

İngiliz Financial Times gazetesi Sakarya sahasını 'Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi' olarak tanımladı. Söz konusu haberde Türkiye'nin geçen yıl akaryakıt ve Doğalgaz ithalatına 80 milyar Dolar ödediğini ve Sakarya projesinin ülkenin enerji sektörü için önemli bir güç olduğuna dikkat çekti. Proje aşaması için 1,8 milyar dolar harcadığı bilgisini veren Financial Times, tam kapasiteye ulaşıldığında günlük 40 milyon metreküp doğalgazın evlere ve işyerlerine servis edilebileceğini yazdı.

TÜRKİYE'NİN PROJELERİ SIRALANDI

Yunan medyası da Sakarya Projesi'ni ön plana çıkardı. Türkiye'nin büyük projelerine dikkat çeken Kathimerini gazetesi, beşinci nesil savaş uçağı, TCG Anadolu ve Togg'dan sonra Karadeniz'deki doğalgazın karaya çıkarıldığını okularıyla paylaştı.

ENERJİ MERKEZİ OLMASI İÇİN KONUMU ELVERİŞLİ

Huffingtonpost gazetesi de Türkiye'nin bölgesel bir güç olmak istediğine vurgu yaptı. Söz konusu haberde enerji projesinin onu bu hedefine daha da yaklaştırdığını yazdı. Huffingtonpost gazetesi ayrıca, Türkiye'nin Hazar, Orta Asya ve Orta Doğu'dan gelen doğalgaz ve petrol boru hatlarını bir araya getirecek uluslararası bir enerji merkezi olması için coğrafi konumunun elverişli olduğunu belirtti.