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İngilizler şaşkın: Bulmaca çözen goriller hile yaptı

Gorilla Game Lab adı aldında İngiltere'deki Bristol Üniversitesi'nin gerçekleştirilen araştırmada, gorillerin bulmaca çözerken veya oyun oynarken hile yapmaya meyilli olduğunu ortaya çıkardı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 20:51
İngilizler şaşkın: Bulmaca çözen goriller hile yaptı

Gorilla Game Lab adı verilen projede, amacın hedefe ulaşmak için engellerin aşılması gereken bir oyun kullanılarak, gorillerin bulmaca çözme kavrama yeteneklerini ölçmek adına bir oyun düzenlendi. Oyunu oynaması istenen gorillerden bazıları kurallara uyarak, duvara monte edilen bir oyun tahtasına yerleştirilen bir fıstığı bir çubuk yardımıyla ilerletip engelleri aşarak elde ederken, bazıları ise fıstığa daha kestirme yollardan ulaştı.

Bristol Hayvanat Bahçeleri'nden Dr. Fay Clark, bazı gorillerin yemeğe ulaşmak için çok farklı stratejiler sergilediklerini, hile yaptıklarını ve sorun çözme konusunda çok esnek davranabildiklerini gözlemlediklerini söyledi.

Fıstık bitse bile oynamaya devam ediyorlar

Bristol Üniversitesi'nden uzmanlar, Gorilla Game Lab adı verilen proje kapsamında kullanılan oyun tahtasının insanlardan yedi kat daha güçlü olan gorillerin oyun esnasında öfkelenme ihtimali göz önünde bulundurularak tasarlandığını aktardı.

Sene başında oyunla tanıştırılan gorillerin oyuna çok ilgili gösterdiği, fıstıklar bitse dahi oyunu oynamaya devam ettikleri belirtiliyor.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:51
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  2. goriller
  3. bulmaca çözen goriller
  4. Dr. Fay Clark
  5. Bristol Hayvanat Bahçeleri
  6. bulmaca çözme kavrama yeteneği

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