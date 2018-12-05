İngilizler şaşkın: Bulmaca çözen goriller hile yaptı

Gorilla Game Lab adı verilen projede, amacın hedefe ulaşmak için engellerin aşılması gereken bir oyun kullanılarak, gorillerin bulmaca çözme kavrama yeteneklerini ölçmek adına bir oyun düzenlendi. Oyunu oynaması istenen gorillerden bazıları kurallara uyarak, duvara monte edilen bir oyun tahtasına yerleştirilen bir fıstığı bir çubuk yardımıyla ilerletip engelleri aşarak elde ederken, bazıları ise fıstığa daha kestirme yollardan ulaştı.

Bristol Hayvanat Bahçeleri'nden Dr. Fay Clark, bazı gorillerin yemeğe ulaşmak için çok farklı stratejiler sergilediklerini, hile yaptıklarını ve sorun çözme konusunda çok esnek davranabildiklerini gözlemlediklerini söyledi.

Fıstık bitse bile oynamaya devam ediyorlar

Bristol Üniversitesi'nden uzmanlar, Gorilla Game Lab adı verilen proje kapsamında kullanılan oyun tahtasının insanlardan yedi kat daha güçlü olan gorillerin oyun esnasında öfkelenme ihtimali göz önünde bulundurularak tasarlandığını aktardı.

Sene başında oyunla tanıştırılan gorillerin oyuna çok ilgili gösterdiği, fıstıklar bitse dahi oyunu oynamaya devam ettikleri belirtiliyor.