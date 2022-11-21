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Ekonomi İngilizler şaşkın bir şekilde duyurdu: Türkiye'de yarı fiyatından daha ucuza yapılıyor
Ekonomi

İngilizler şaşkın bir şekilde duyurdu: Türkiye'de yarı fiyatından daha ucuza yapılıyor

İngiliz basını Türkiye'nin sağlık turizmini mercek altına aldı. Habere göre, Türkiye'nin birçok sağlık alanında ucuz fırsatlar sunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 08:17:00 -
İngilizler şaşkın bir şekilde duyurdu: Türkiye'de yarı fiyatından daha ucuza yapılıyor

Uzun süredir teşvik edilen sağlık turizmi sektörü son yıllarda meyvesini vermeye başladı. Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden kadın ve erkekler saç ektirme ve estetik operasyonlar için akın akın ülkemize geliyor. Bu yoğun trafik İngiliz basınının gözünden kaçmadı. Bugün manşetlerde Türkiye’nin sağlık alanındaki durdurulamaz yükselişine yer verildi. İngiliz vatandaşları Türkiye’ye en çok diş tedavisi, saç ektirme ve yağ aldırma gibi estetik operasyonlar için geliyor.

 

Türkiye’deki klinikler yurt dışından insanları çekmek için tedavi, uçak bileti ve konaklama dahil paketler sunuyor. İngilizler, bu konuda ülkemize gelecekler için çeşitli uyarılarda bulunuyor. Türkiye'deki paketlerin otelde konaklama, yemekler, masaj ve VIP ulaşım gibi ekstra hizmetleri de kapsadığına dikkat çekildi.

Kıyas yapıldı

Türkiye'deki bazı operasyonların İngiltere'deki özel kliniklere göre çok daha ucuz olduğu kaydedilen haberde, birçok İngiliz'in estetik için Türkiye'yi seçmesinin çok doğal olduğu belirtildi. Haberde ayrıca İngiltere’de yapılması yasak ancak Türkiye’de serbest olan operasyonlara da yer verildi.

 

İstanbul'un dünyanın estetik başkentine dönüştüğü yorumunu yapılan haberde fiyatlarda karşılaştırıldı.

Burun ameliyatı

 Habere göre burun ameliyatı İngiltere'de 6 bin sterlinin üzerinde yapılırken Türkiye'de 2 bin 500 sterine mal oluyor.

Vücuttan yağ alma operasyonu olarak bilinen Liposuction'ın İngiltere'de maliyetinin 4 bin 800 sterlin olduğu belirtilen haberde Türkiye fiyatı ise bin 600 sterlin olarak belirtiliyor.

Gazetede ayrıca uzman görüşlere de yer verilirken İngiltere Plastik Cerrahlar Birliği'nin estetik ameliyatların tatil gibi sunulmasının “hatalı ve yanıltıcı” olduğu açıklaması da aktarıldı.

Bu operasyonların çok ciddi olarak ele alınması gereken, riskli olabilecek işlemler olduğu yorumu yapılırken komplikasyonlara karşı da uyarı yapıldı.

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Yorumlar

Sukurler olsun

Turkler bence Ingilizlere bedava hizmet vermelidir, uzerine de masaj ve pedikur
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