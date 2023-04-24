İngilizler Çağlar Söyüncü'nün transferini açıkladı! Dünyayı ayağa kaldırdı...

Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün, Atletico Madrid ile ön sözleşme imzalayacağı belirtildi. İngiliz basını, Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı olarak Atletico Madrid'i resmen duyurdu.

The Athletic'in aktardığı habere göre 26 yaşındaki Çağlar Söyüncü'nün sezon sonunda Atletico Madrid'e bedelsiz olarak katılmak için kısa bir süre içinde ön sözleşme imzalanması bekleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ MADRİD'E İMZA ATIYOR

Leicester City ile 129 maça çıkan Çağlar, 3 gol ve 1 asist katkısı gösterdi. Öte yandan milli futbolcu kulübüyle 2020/21 sezonunda FA Cup zaferi de yaşadı. Habertürk'e göre;

Leicester City, 28 puanla Premier Lig'de 17. sırada yer alıyor.

Tecrübeli savunma oyunucusunun piyasa değeri Transfermarkt'e göre 15 milyon Euro olarak belirleniyor.

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