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Sosyal Medya İngilizce öğretmeni sınıfta öğrencilerine sordu! O anlar viral oldu
Sosyal Medya

İngilizce öğretmeni sınıfta öğrencilerine sordu! O anlar viral oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-12 12:22:00 - 2023-12-12 12:23:13

Sosyal medyada bir İngilizce öğretmeni, öğrencilerine en çok söylediği cümleleri sordu. Öğrencilerin verdiği cevaplarla güldükleri anlar sosyal medyada çok beğenildi.

Sosyal medyada, 'itsiremteacher' ismiyle paylaşımlar yapan İngilizce öğretmeninin öğrencilerle arasında geçen diyalog izleyenleri gülümsetti. İrem öğretmen, öğrencilerine derste en çok söylediği cümleleri sordu.

 

Öğrencilerin verdiği komik cevaplar sınıfta genç öğretmen dahil bütün herkesi güldürdü. İrem öğretmenin paylaşımına, veliler, 'Keşke her yerde sizin gibi öğretmenler olsa' yorumlarında bulundu.

 

Öğrenci ve öğretmenleri arasında geçen eğlenceli anlar sosyal medyada viral oldu.
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Yorumlar

SEYHAN AKBABA

Öğrenci kayıt alsa disiplin suçu; Peki Öğretmen neden kayıt alıyor. suç değil mi? amaç sadece sosyal medyaya atmak.
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