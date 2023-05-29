İngiliz yetkililerden flaş karar: İngiltere Rus varlıklarını iade etmeyecek, kararı aldık! Olay cevap, sıcak gelişme
İngiltere'den Rusya ile ilişkilerinde sonuçları şekillenirken yeni bir kararı açıkladı! Basın açıklaması yaparak Rus devlet varlıklarının Ukrayna'daki çatışma sona erdikten sonra bile iade edilmeyeceğini, ancak bir şartla iade edeceğini açıkladı! İngiltere'nin, Rus varlıklarını "Kiev'e tazmin edilene kadar" elinde tutacağı belirtildi. Rus basını, Rusya'nın bu konuya cevap açıklaması henüz gelmedi ama harekete geçebileceği tahmin ediliyor. 300 milyar dolarlık...
İngiliz yetkililer, Rus devlet varlıklarının Ukrayna'daki çatışma sona erdikten sonra bile iade edilmeyeceğini, ancak Moskova Kiev'e tazminat ödediğinde iade edileceğini doğruladı.
İngiltere'nin, Rus varlıklarını "Kiev'e tazmin edilene kadar" elinde tutacağı belirtildi.
The Guardian'ın bildirdiğine göre İngiliz milletvekilleri ve Ukraynalı yetkililer, dondurulan fonların yeniden inşa çabaları için Kiev'e devredilmesi için baskı yapıyorlar. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly geçen hafta Rusya'nın egemen varlıklarının, ülke Ukrayna'ya tazminat ödemeyi kabul edene kadar hareketsiz kalması gerektiğinde ısrar etti.
Kayıt merkezi Lahey'de olacak ve "bireylere ve Ukrayna devletine verilen hasar, kayıp veya yaralanma hakkında kanıt ve iddia bilgileri" olarak hizmet edecek.
300 MİLYAR DOLARI AŞIYOR
Rusya'nın tahminlerine göre, Batı yaptırımları nedeniyle ülkenin 300 milyar dolardan fazla döviz rezervi donduruldu. Ayrıca Rus vatandaşlarına ve işletmelerine ait milyarlarca değerinde mal varlığına el konuldu.(cnnturk)
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İlginizi çekebilir→ Rusların bankasında resmen yapay zeka endişesi var! Duyurdu: Hayata geçmemesi gerektiğine inanıyor!→ TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir→ Başkan Erdoğan'a İlk tebrik Katar'dan! Katar Emiri o isim Arapça tweet atarak Erdoğan'ı tebrik etti: Kardeşimin zaferini tebrik ediyorum→ TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir→ Arap ülkesinden beklenmedik şok karar: 'Para birimi dolara endekslenebilir! Katar sürpriz gelişmeyi duyurdu→ TIKLAYINIZ
İlginizi çekebilir→ ASELSAN'dan 9.5 milyon dolarlık yurtdışı satış sözleşmesi! İmza atıldı: Kim satın alacak?→ TIKLAYINIZ