İngiliz yetkililerden flaş karar: İngiltere Rus varlıklarını iade etmeyecek, kararı aldık! Olay cevap, sıcak gelişme

İngiliz yetkililer, Rus devlet varlıklarının Ukrayna'daki çatışma sona erdikten sonra bile iade edilmeyeceğini, ancak Moskova Kiev'e tazminat ödediğinde iade edileceğini doğruladı.

İngiltere'nin, Rus varlıklarını "Kiev'e tazmin edilene kadar" elinde tutacağı belirtildi.

The Guardian'ın bildirdiğine göre İngiliz milletvekilleri ve Ukraynalı yetkililer, dondurulan fonların yeniden inşa çabaları için Kiev'e devredilmesi için baskı yapıyorlar. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly geçen hafta Rusya'nın egemen varlıklarının, ülke Ukrayna'ya tazminat ödemeyi kabul edene kadar hareketsiz kalması gerektiğinde ısrar etti.

Kayıt merkezi Lahey'de olacak ve "bireylere ve Ukrayna devletine verilen hasar, kayıp veya yaralanma hakkında kanıt ve iddia bilgileri" olarak hizmet edecek.

300 MİLYAR DOLARI AŞIYOR

Rusya'nın tahminlerine göre, Batı yaptırımları nedeniyle ülkenin 300 milyar dolardan fazla döviz rezervi donduruldu. Ayrıca Rus vatandaşlarına ve işletmelerine ait milyarlarca değerinde mal varlığına el konuldu.(cnnturk)

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