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Dünya Arap ülkesinden beklenmedik şok karar: 'Para birimi dolara endekslenebilir! Katar sürpriz gelişmeyi duyurdu
Dünya

Arap ülkesinden beklenmedik şok karar: 'Para birimi dolara endekslenebilir! Katar sürpriz gelişmeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-28 00:07:00 - 2023-05-28 00:16:40
Arap ülkesinden beklenmedik şok karar: 'Para birimi dolara endekslenebilir! Katar sürpriz gelişmeyi duyurdu

Katar Merkez Bankası Başkanı Suud Al Sani şok eden gelişmeyi böyle duyurdu: Ülkenin mali durumunun yerel para biriminin dolara endekslenmesi için uygun olduğunu bildirdi. O sinyali verdi.

Katar Merkez Bankası Başkanı Bender bin Muhammed bin Suud Al Sani, başkent Doha'da üçüncüsü düzenlenen Katar Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"UYGUN ORTAM OLUŞTU"

ABD'deki likidite politikasının, Katar ekonomisi ve maliyesiyle uyumlu olduğunu ifade eden Al Sani, şuan Katar riyalinin dolara endekslenmesi için uygun ortam olduğunu söyledi.

"ENFLASYONDA İYİLEŞME VAR"

Küresel enflasyonun, birçok ülkede geçen yılı etkilediğine işaret eden Al Sani, enflasyonun on yılların en yüksek seviyesine ulaştığını ancak son aylarda enflasyon oranında iyileşme yaşandığını belirtti.

Al Sani, fiyatlarda istikrar, kalkınma ve finansal istikrar arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini ifade etti.
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Katar'ın başkenti Doha'da üçüncüsü düzenlenen Katar Ekonomi Forumu, dün dünya çapında ekonomi alanında önde gelen 2 binden fazla kişinin katılımıyla başlamıştı. Doha'da Bloomberg Media Group'un işbirliğiyle düzenlenen forum, 25 Mayıs'ta sona erecek. (haber7)


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