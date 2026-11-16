Soğuk havalarla birlikte talep arttı! Diyarbakır’da tahin mesaisi başladı…

Soğuk havalarda özellikle pekmezle karıştırılarak tüketilen tahinin, üşüme gibi durumlarda tercih edildiği belirtiliyor. Bağırsakların çalışmasına yardımcı olması ve mide sağlığını desteklemesi gibi özellikleriyle de ilgi gören ürün, kış sofralarında yeniden ön plana çıkıyor.

TAHİNİN TAZE TÜKETİLMESİ ÖNEMLİ

Uzmanlar, tahinden en iyi şekilde yararlanabilmek için günlük ve taze çekilmiş olarak tüketilmesini tavsiye ediyor.

ESNAFTAN KARIŞTIRMA UYARISI

Tahin satışı yapan esnaflar ise ürünün lezzetini ve kıvamını korumak için önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Tahinin yağının üstte birikmesini ve katılaşmasını önlemek amacıyla üç günde bir karıştırılması gerektiğini belirten esnaflar, bu yöntemle ürünün lezzetinin ilk günkü gibi korunabileceğini ifade ediyor.