Demir atlar Gazze için yola çıktı! Binlerce motosikletçi İstanbul’u inletti!

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan’ın da katılarak destek verdiği bu tarihi organizasyonda, zulme karşı ses yükseltildi ve 3 binden fazla motorcu omuz omuza verdi.

"BİZ ZALİMİN HASMI, MAZLUMUN DOSTUYUZ!"

Beylikdüzü’nden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçen dev kortej, Maltepe Sahili’ndeki 15 Temmuz Şehitler Camisi’nde son buldu. Etkinlikte kürsüye çıkan AK Parti Milletvekili Hasan Turan, uluslararası topluma ve vicdanını kaybetmiş küresel odaklara ateş püskürdü:

"Adına barış dedikleri şey zalimlerin yanında saf tutmaktan ibaret. ABD önderliğindeki Barış Kurulu bir an önce görevini yerine getirmelidir! Zalimlere arka çıkıp mazlumların üzerine yürümemelidir."

Kendi vatanını, onurunu ve izzetini korumanın asla bir suç olmadığını vurgulayan Turan, "Biz tarihin doğru yerinde, adaletin, hakkın, hukukun ve mazlumun yanında duruyoruz. Şahit olduğumuz bu çağda zalimin hasmı, mazlumun dostu olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz!" diyerek kararlılık mesajı verdi.

GÖNÜL ELÇİLERİ MISIR VE HATAY ÜZERİNDEN GAZZE YOLUNDA!

Binlerce motorcunun katıldığı bu tarihi sürüş, sadece bir protestoyla sınırlı kalmadı. Kortejin ardından aralarında Muhammed Kopan, Mustafa Yıldız ve Bese Yaşar gibi isimlerin bulunduğu cesur yürekler, tekerleklerini bu kez Mescid-i Aksa ve Gazze için döndürmek üzere yola çıktı. Hatay üzerinden binlerce kilometre yol kat ederek bölgeye ulaşacak olan "gönül elçileri", insanlık dramına karşı tüm dünyaya en güçlü mesajı vermeye devam ediyor.