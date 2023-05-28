Başkan Erdoğan'a İlk tebrik Katar'dan! Katar Emiri o isim Arapça tweet atarak Erdoğan'ı tebrik etti: Kardeşimin zaferini tebrik ediyorum

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gitti ve oyunu kullandı. Hem yurt dışı hem de yurt içinde yoğun bir katılım gerçekleşti. Kullanılan oyların sayılması sonucunda da şu sıralar kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yendi gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye başladı.

İlk mesaj Katar'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenmesinin ardından kutlamalar başladı.

Vatandaşlar, Erdoğan'ın galibiyetini kutlamak için sokağa çıkarken yurt dışından da tebrik mesajları geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk tebrik eden ise Katar Emiri Şeyh Temim oldu.

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"Sevgili kardeşim..."

"Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler açısından arzuladığını gerçekleştirmenizi dilerim."