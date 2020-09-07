İngiliz uçak gemisine koronavirüs engeli
HMS Queen Elizabeth adlı İngiliz uçak gemisinin Portsmouth Deniz Üssü'nden ayrılarak yapmayı planladığı yolculuk mürettebatta koronavirüs tespit edilmesi sonucu askıya alındı.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüs sağlıktan eğitime eğitimden askeriyeye her alanda olumsuzluklara neden olmaya devam ediyor.
İngiltere medyasında yer alan haberlerde bugün Portsmouth Deniz Üssü'nden ayrılması planlanan HMS Queen Elizabeth adlı uçak gemisinde görev yapan mürettebatta koronavirüs çıkması sonucu yolculuğunun ertelendiği açıklandı. İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsü konuya ilişkin olarak yapmış olduğu açıklamada, 10'dan az personelde koronavirüs tespit edildiğini resmen açıkladı.
100 asker karantinaya alındı
Bu kişilerle teması olan 100 personelin de HMS Queen Elizabeth'te karantinada olduğu belirtildi.