İngiliz tuzu nedir, nasıl kullanılır? İngiliz tuzu faydaları nelerdir? Epsom tuzu magnezyum kaynağı

İngiliz (Epsom) tuzu nedir?

Sülfat ve magnezyum minerallerinin bileşeni olan İngiliz tuzu doğal yollar ile meydana gelmektedir. Adını İngiltere'de 17. yüzyılda Londra şehrinin sınırları içerisinde bulunan Epsom kasabasında keşfedilmesi nedeniyle almıştır. Bu yüzden İngiliz tuzu denildiği gibi aynı zamanda Epsom tuzu da denilmektedir.

İngiliz tuzu nedir ne için kullanılır? İngiliz tuzu epsom tuzu nasıl kullanılır?

Magnezyum kaynağı olan ingiliz tuzu, saç sağlığını önemli ölçüde destekler. Sinir ve stresten uzaklaştıran epsom tuzu, zihinsel yorgunlukları azaltır. Serotonin hormonu sağlamaya yardımcı olarak stres, üzüntü, depresyon gibi olumsuz durumlarla baş etmeye yarar. Bağırsakları harekete geçirerek kabızlık sorununu çözer.

İngiliz (Epsom tuzu) tuzunun faydaları

Kalp ve sinir sisteminin dengeli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Bronşit, iltihap, astım ve migrene iyi gelir.

Serotonin hormonu salgılanmasına yardımcı olarak doğal antidepresan işlevi görür.

Stresi alıp enerjiyi artırır.

Uykusuzluk sorununa çözüm olur.

Fibromiyalji hastalığının tedavisinde kullanılır.

Kabızlığın giderilmesinde etki gösterir.

Kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olarak damar tıkanıklığının önüne geçer.

Saçların hacimli bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Diyabet hastalığına olumlu etki eder.

Cildin yumuşak bir doku kazanmasına yardımcı olur ve siyah noktaların temizlenmesini sağlar.

Ciltte meydana gelen yaraların iyileşmesinde ve deride oluşan döküntülerin azalmasında rol oynar.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Düzenli kullanılması halinde ayaktaki ağrıları ve kokuları giderir.

İNGİLİZ TUZUNUN KULLANIMI

Ağız yoluyla kullanmak istiyorsanız 1 bardak sıcak suyun içine 1 çay kaşığı İngiliz tuzu ekleyin. Ardından tuzun suda çözünmesini sağlayın. Tuz çözündükten sonra tüketebilirsiniz.

Duş alırken kullanmak istiyorsanız su dolu kuvvetin içine bir miktar İngiliz tuzu atabilir, bir süre bekledikten sonra suya girebilirsiniz. Bu yöntem hem cildinize iyi gelir hem rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

Saç bakımı için 2 su bardağı sıcak suyun içinde 1 tatlı kaşığı İngiliz tuzunu eritin. Bu karışımı saç maskelerinizde kullanabilir, saçınızı bu suyla yıkayabilirsiniz.

Cilt üzerindeki faydalarından yararlanmak isterseniz peeling olarak kullanabilirsiniz.

İNGİLİZ TUZUNUN YAN ETKİSİ VAR MI?

Ölçülü kullanıldığı takdirde İngiliz tuzunun herhangi bir yan etkisi bulunmuyor. Ancak aşırıya kaçılması durumunda tuz ve mineral kaybına neden olabilir, ishal ve mide rahatsızlıkları gibi yan etkiler gösterebilir.

Yumurtayı sirkeli suda bekletirseniz..

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